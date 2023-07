Streicherensemble für den Kontakt Player

Freeware-Tipp: Minimalist String Section von Strezov Sampling

Anzeige

Strezov Sampling veröffentlicht Minimalist String Section, eine kostenlose Kontakt-Library mit Legato-Violin-Samples.

Anzeige

Strezov feiert das 10-jährige Jubiläum der Afflatus String Collection mit der Veröffentlichung des kostenlosen Minimalist Violins Legato Freebies. Orchester-Samples in guter Qualität kostenlos zu finden, ist nicht einfac. Normalerweise findet man die Standard-Artikulationen, aber Features wie bei der Minimalist String Section Sample Library von Strezov Sampling findet eher selten. Die Sample-Library enthält ein Kammerstreicher-Ensemble, das echtes Legato spielt. Die Artikulation selbst ist flautando mit poco vibrato und hat einen schönen Klang, der sich für eine Vielzahl von Produktionen eignet.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und bietet ein Trio von Mikrofoneinstellungen. Man hat Zugriff auf ein Nahbesprechungs-, ein Decca- und ein Hall-Mikrofon, die weiter gemischt, stummgeschaltet oder solo geschaltet werden können. Jedes dieser Mikrofone hat seine eigenen Klangcharakteristiken, die je nach Auswahl eine einzigartige Farbe ergeben. Es steht ein einen Mixer zur Verfügung, mit dem man die Saiteninstrumente mischen können. Zur Auswahl stehen Bässe, Celli, Bratschen und Geigen. Eine weitere Möglichkeit zur Steuerung des Patches besteht darin, das Voicing des Patches festzulegen. Es gibt sogar Divisi, was bei kostenlosen Libraries nicht üblich ist, sondern eher ein Premium-Feature für Streicher darstellt.

Minimalist Strings eignet sich gut für Genres wie Klassik, Filmmusik und eher organische elektronische Stile. Man könnte sie sehr gut als eindringliche Lead-Stimme über einer zeitgenössischen Orchesterkomposition verwenden. In Anbetracht der tollen Klangqualität der Samples kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese Freeware viel Verwendung findet. Minimalist String Section ist für alle Benutzer kostenlos und erfordert keinen Kauf, um Zugang zu erhalten. Sie reiht sich in eine kleine Sammlung von Kontakt Player Freebies ein, was bedeutet, dass Sie nicht die Vollversion benötigen, um sie zu nutzen.

Um die Minimalist String Section auszuführen, benötigt man Kontakt oder den kostenlosen Kontakt Player, wobei die Version 7.0.11 oder höher die einzige Voraussetzung ist.

Kontakt und Kontakt Player laufen sowohl auf Windows- als auch auf Mac-Computern. Unterstützte Plugin-Formate sind VST3, AU und AAX. Es handelt sich um eine universelle Binärdatei, so dass jeder, der einen aktuellen Mac besitzt, sie ausführen kann.

Website