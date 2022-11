Röhrensättigung für lau...

Freeware-Tipp: Little Radiator von Soundtoys

Soundtoys spendiert uns Little Radiator: bis zum 02.01.2023 kann man das ansonsten 79,- € teure Plug-in kostenlos downloaden, wenn man den Code “HOLIDAYHEAT” beim Checkout eingibt.

Anzeige

Little Radiator ist die Emulation eines ein Single Stage Tube Preamps, die sich am Altec 1566A orientiert. Das Plug-in eignet sich vor allen zur Bearbeitung von Einzelspuren wie Bass, Gitarre, Drums, E-Piano und Vocals. Little Radiator erzeugt wie sein großer Bruder deutliche Klangfärbung, Charakter, Schmutz und Wärme.

