Granular-Sampler mit Looper für Kontakt

Freeware-Tipp: Korn Cinematique Instruments

Anzeige

Cinematique Instruments hat gerade ein brandneues kostenloses Kontakt-Instrument namens Korn veröffentlicht.

Anzeige

Korn bietet eine Granular-Engine, einen Sample-Player und einen Looper, alles verpackt in einem eleganten Interface. Eine wirklich leistungsstarke Funktion ist die Möglichkeit, Ihre Samples zu importieren und Zugang zu einer Vielzahl von Werkzeugen zu haben, um sie einfach zu bearbeiten. Wie der Name der Bibliothek bereits andeutet, können Sie jeden Sound schnell in eine komplexe Textur und eine komplexe Wolke aus Körnern verwandeln.

Zusätzliche Effekte wie ein Endloshall, ein komplexes Delay, Hoch- und Tiefpassfilter, ein Chorus mit Stereoverbreiterung und ein Kompressor/Expander zaubern ätherische Ergebnisse. Im oberen Bereich der Benutzeroberfläche können Sie zwischen drei Hauptbetriebsarten der Engine wählen: One Shot, Looper und Granular. Darunter befindet sich eine praktische Wellenform-Visualisierung, die Ihnen einen nützlichen Überblick über das importierte Sample und seine Looping- und Sample-Wiedergabesteuerungen bietet.

Unterhalb der Wellenformanzeige finden Sie eine Reihe von Parametern, mit denen Sie den Granularisierungsprozess anpassen können. So kann man beispielsweise die Grain- oder Loop-Länge entweder im freien, temposynchronen oder zufälligen Modus auswählen.

Es wird die Vollversion von Kontakt (v.6 oder höher) benötigt!

Website