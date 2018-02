Flintpope stellt den Usern von Native Instruments Reaktor den Granular-Sampler Hornfish kostenlos zur Verfügung.

Per Drag & Drop lassen sich Samples in Hornfish laden und kräftig durch die Granular-Mangel drehen. Das Reaktor-Instrument ist einer sinnvollen Parameter-Auswahl ausgestattet, die sich z.T. auch rondomisieren lassen. Ausserdem ist noch eine Effektsektion mit Reverb, Delay und einem Acht-Pol-Filter an Bord. Am besten funktioniert Hornfish mit langen Pad-oder FX-Files.

Flintpope