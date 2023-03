44 GB mit lizenzfreien Sounds für umme

Freeware-Tipp: Fettes Paket mit professionellen FX-Sounds von Sonniss

Anzeige

Sonniss hat das GDC 2023 – Game Audio Bundle veröffentlicht, eine kostenlose Sammlung von lizenzfreien Soundeffekten.

Anzeige

Die GDC, die Game Developer’s Conference, ist eine jährliche Veranstaltung, auf der sich Spiele Entwickler treffen, fachsimpeln, Veranstaltungen besuchen und sich mit anderen Branchenvertretern austauschen. Dank Sonniss kann man sich kostenlos über 44 Gigabyte an Soundeffekt-Samples schnappen. Dabei handelt es sich nicht um die typischen Schlagzeug- oder Melodie-Samples, sondern vielmehr um Feldaufnahmen, Soundeffekte und anderes. Sie lassen sich gut in Game-, und Film-Sountracks einsetzen, sind aber auch bei der Produktion elektronischer Musik nützlich. Am besten lassen sich die Sounds vom Mirror 1-Server wo sie in 14- Zip-Dateien aufgeteilt sind, downloaden. GDC 2023 ist für jeden Computer erhältlich, der WAV-Samples verarbeiten kann. Das Sample Pack selbst ist plattformunabhängig und erfordert lediglich einen kompatiblen Sampler.

Soniss hat noch mehr FX-Sample-Kollektionen zu bieten: sie sind für eine begrenzte Zeit mit einem Preisnachlass von 25 % bis 75 % auch im Angebot. Sonniss bietet außerdem eine begrenzte Verlosung von Soundeffekten im Wert von $5.000 aus ihrem umfangreichen Katalog an. Die Preise reichen von $5.000 für den ersten Platz, $2.500 für den zweiten Platz und $1.000 für den ersten Platz.

Website