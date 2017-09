Freeware Tipp: Eventide EQuivocate

Eventide verschenkt momentan ein leistungsfähiges EQ-Plug-in namens EQuivocate.



Das Frequenzspektrum der Software ist in 26 Bänder aufgeteilt, die entsprechend der Gegebenheiten des menschlichen Gehörsinns geformt wurden. Die Darstellung der In-und Output-Pegel kann in Peak oder RMS erfolgen. Zu den Features gehört auch die Möglichkeit der Angleichung des bearbeiteten Audiomaterials an Referenztracks. Bis zum 31.10. ist EQuivocate umsonst, danach kostete es 99,- US Dollar. Man muss lediglich seinen iLok-Benutzernamen und seine Email auf der Herstellerseite eingeben.