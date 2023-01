Vocal-Doubling-Effekt

Freeware-Tipp: DeeDoubler von Dotec-Audio

Dotec-Audio veröffentlicht ein kostenloses Plug-in zum Doppeln von Gesangsaufnahmen.

Es nennt sich DeeDoubler V und ist für die Formate VST2, VST3, AU und AAX erhältlich (sowohl als 32 Bit als auch als 64 Bit-Version). DeeDoubler verfügt über eine einfache Benutzeroberfläche, mit der man Intensität der Verdopplung sowie die Verzögerung einstellen kann. Richtig eingesetzt, kann DeeDoubler die Gesangsspur aufwerten und sie voller klingen lassen; eine echte gedoppelte Gesangsaufnahme kann sie allerdings nicht wirklich ersetzen (das gilt für alle Vocal Doubling-Plug-ins).

Vocal Doubling ist eine Mischtechnik, bei der die Hauptstimme dupliziert und in Tonhöhe und Timing leicht verändert wird, um einen volleren, harmonischeren Gesangssound zu erzeugen. Diese Technik wird häufig verwendet, um dem Gesang mehr Tiefe und Fülle zu verleihen, so dass er im Mix hervorsticht. Im Video (s.u.) erläutert Produzenten Butch Vig Kurt Cobains gedoppelte Gesangsaufnahme vom Nirvana-Song Smells Like Teen Spirit.

