BowEcho ist ein außergewöhnlicher Echo-Effekt, der als Freeware-Plug-in für Windows (32 and 64 bit VST) und OS X (32 and 64 bit VST and AU) kostenlos zur Verfügung steht.

BowEcho arbeitet mit vier Delay-Lines. Das Eingangssignal kann mit mit diversen Modulen (Mixer, Stereo-Splitter, vier LFOs, Ringmodulatoren, Filtern und diversen Routingmöglichkeiten) verwursten. An Bord sind außerdem 62 Presets und eine MIDI-Learn-Funktion.

Ineardisplay Bowecho