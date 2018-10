Erste Funktionstests der Rhythm Machine von der Marble Machine X

Wir können uns an kaum ein DIY-Instrumenten-Projekt erinnern, an dem uns der Konstrukteur so intensiv teilhaben lassen hat wie Wintergatan bei seiner Marble Machine X. Im aktuellen Video stellt er die Funktion der Rhythm Maschine vor.

Der Musiker, Künstler, Kosntrukteur und Tüftler Wintergatan hat – man merkt es schon – zahlreiche Talente. Bekannt dürfte er den meisten für seine Marble Machine sein. Diese Kosntruktion ist letztendlich eine Band-in-a-Box und funktioniert im Wesentlichen wie eine Murmelbahn.

>> Zu unserem Wintergatan-Artikel aus der Keyboards-Ausgabe 01/2018

Die schweren Kugeln fallen dabei auf verschiedene Klangelemente und erzeugen so Sounds. Der Konstruktion ist es geschuldet, dass dabei verschiedene Rhythmen entstehen und so ein ganzer Song gespielt werden kann. Mit der Marble Machine X tüftelt Wintergatan nun schon seit längerem an einem Nachfolger des ungewöhnlichen Konzepts.

In zahlreichen Video gibt es dabei Einblicke in den Planungs-, Konstruktions- und Testprozess. So können sich Fans und Interessierte ein Bild darüber machen, wie komplex die Unternehmung ist und wie viel Zeit es braucht, um die Marble Machine X auf die Beine zu stellen. Im aktuellen Video wird ein zentrales Element, die “Rhythm Machine” vorgestellt – mit allem, was man dazu wissen muss!

