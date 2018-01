Erica Synths klont Curtis-Chips

Gute Nachrichten für alle Vintage-Fans: Erica Synths aus Litauen klont drei legendäre Synthesizer-Chips, die u.a. im Roland SH-101 und MC-202, in diversen Oberheim-Synths (u.a. OB-X, OB-SX) und in vielen Sequential Circuits-Modellen (u.a. Prophet-10, Prophet 600, Pro-One, Prophet-5 Rev 3, Prophet T8) ihren Dienst verrichten.

Es handelt sich um drei Chips, die leicht optimiert wurden, aber kompatibel mit den Originalen sind: AS 3310 (aka CEM 3310) arbeitet als Envelope Generator, AS 3340 (aka CEM 3340) ist ein spannungesteuerter Oszillator und der AS 3360 (aka CEM 3360) ein VCA. Sie kosten 9,- Euro pro Stück, bei größeren Mengen gibt es Rabatt.

Erica Synths