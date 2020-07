Trash oder Potential zum Kult?

Ein Quatschgerät? Die Bee Gees Rhythm Machine

An dieser Stelle stellen wir euch in unserem Blog in der Regel Geräte vor, die wirklich abgefahren und ungewöhnlich sind oder für euch eine Bereicherung sein können. Doch warum nicht einmal mit Gewohnheiten brechen? Voilà: Die Bee Gees Rythm Machine!

Das Gerät ist ungewöhnlich. Ok! Aber es ist vor allem eines: ziemlicher Trash. Die Drummachine ist nicht nur äußerst reduziert, sondern klingt auch genau so. Hinzu kommt ein wenig qualitatives Gehäuse und ein Design… über das man wenig Worte verlieren braucht.

Etwas Gutes hat die Bee Gees Rhythm Machine aber: Simon The Magpie stellt sie im Video vor und zeigt, was mit viel Mühe herauszuholen ist. Aber seht selbst!