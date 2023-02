Hardware-Sequqnzer mit einer Vielzahl von Sequenz- und Performance-Funktionen

Hapax: Edler Hardware-Sequenzer von Squarp Instruments

Ein neuer Sequenzer der französischen Hardware-Schmiede Squarp Instruments ist jetzt verfügbar.

Der Hapax ist sehr flexibler Sequenzer, der auf intuitive Bedienbarkeit und Performance-Tauglichkeit ausgerichtet ist. Er verfügt über zwei OLED-Screens und 128 RGB-fähige Pads. Es gibt vier verschiedene Modi . Während der Live-Modus die Pads in ein MIDI-Keyboard verwandelt, funktioniert der Step-Modus wie das Programmieren von Melodien und Drumpatterns in der Pianorolle einer DAW. Über Automation können Automationskurven gezeichnet, MIDI-CC-Befehle ausgegeben oder Effektparameter bzw. CV-Outputs gesteuert werden. Das “Dual Project”-Konzept erlaubt zwei Projekte parallel laufen zu lassen um während einer Liveperformance nahtlos von einem nahtlos ins nächste überzublenden ohne ladezeitbedingte Verzögerungen in Kauf nehmen zu müssen. Daneben gibt es vollständige MPE-Unterstützung, Real-Time MIDI-Effekte, kreative Kompositionstools wie Time Elasticity und ein fortwährend weiterentwickeltes OS. Das Ganze ist trotz seiner Funktionsvielfalt in ein handliches Gehäuse mit unter 2000 Gramm Gewicht verpackt.

Die Features von Squarp:

Polychroner Performance-MIDI- und CV-Sequenzer

Vier Modi für den Zugriff auf eine Vielzahl von Sequenz- und Performance-Funktionen

Dual-Projekt-Architektur zum nahtlosen Wechsel zwischen Projekten innerhalb der Live-Performance

Projektlängen von bis zu 8 Patterns mit bis zu 16 MIDI-Spuren

Zusammenfassen von Patterns in Sections für Multi-Pattern-Wiedergabe

Song-Structures für das Zusammenstellen von multisektionalen Playbacks

Spuren können über eine Länge von 16tel Noten bis 32 Takte mit unabhängigen Laufmodi (vorwärts, rückwärts, Pingpong oder zufällig) eingestellt werden

Track-Phasing über “Time-Elasticity” für einstelbares BPM-Driften

Hochauflösende Aufnahme und Looping von bis zu 192ppqn an MIDI-Daten (inklusive MPE)

Echtzeit-Performance-Modi, einschließlich isomorpher Skalen-Layouts,

Chord-Erzeugung oder Drum-View mit 16 Velocity-Bereichen

Transposition der Spuren in Echtzeit und MIDI-Effekte (Arpeggiator, Chance, Euclid, Harmonizer usw.)

Drei verschiedene Step-Modi für unterschiedliche Instrumente (Polyphony, Drums und MPE)

Algorithmische Kompositionswerkzeuge zusammen mit “Conditional Triggern” per Note

Automations-Editor und Interpolator für CCs, Tonhöhe, Aftertouch und mehr

16-Bit-CV mit voller Skalierung auf Eurorack-Level (In- und Output) Konnektivität: 5-Pin-DIN, CV, Gate und USB-Host/Device

SD-Kartenslot zum Speichern von Projekten

Innovatives und regelmäßig weiterentwickeltes HapaxOS

Squarp kostet 1288,- €.

