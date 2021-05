Hardware-Sequenzer im Stil der Roland TR-606

Drum-Sequenzer von Tubbutec

Die Firma Tubbutec, die u.a. für ihre Nachrüstsätze für klassische Analog-Synthesizer bekannt ist, haben ein Drumsynth-Modul namens 6quencer herausgebracht.

Es ist in zwei Darreichungsformen verfügbar (3U and 1U) und wurde vom Sequenzer der klassischen Roland-Drumbox TR-606 inspiriert. Acht Instrumente lassen sich via Trigger-Outputs ansteuern, die Spiren können in Echteit gemutet werden und es gibt einen Pattern- und einen Song-Mode.

Features

Step based drum sequencer with 8 instruments inspired by the TR-606.

Compatible with analogue and midi based systems

16 patterns, chainable in song mode, up to 32 patterns in a song

Forward, backward, ping-pong and random play directions for patterns and songs

Mute instruments live

Probability control of steps

Record steps by tapping or via midi

Clear steps while playing

Pattern length can be set individually (Last Step)

Copy, Paste and Clear patterns in song mode

8 trigger outputs with adjustable trigger length, midi out

Analogue clock or midi clock input with adjustable clock divider

Multiple 6equencers can be chained to achieve longer sequences or more instruments.

Trigger and record via midi in, doubles as midi interface

Trigger midi instruments via midi out

Very compact, yet versatile: 3U * 6HP, or 1U * 24HP Intellijel

Firmware update is possible via MIDI SYSEX

Der Tubbutec 6quencer kostet 210,- €.

