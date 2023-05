Praktischer Streaming-Mischer von Mackie mit vielen Funktionen und drei Modi

DLZ Creator Digitalmischer vorgestellt

Der neue DLZ Creator von Mackie ist ein adaptiver Digitalmixer für Podcasting und Live-Streaming, der mit einem hochauflösenden 10,1-Zoll-Touchscreen ausgestattet ist.

Mit einem Farb-Touchscreen, 100-mm-Fadern, automatisierten Setup-Funktionen und mehreren Betriebsmodi bietet das DLZ 24-Bit-48-kHz-Multitrack-Recording mit vier Onyx 80 Mikrofonvorverstärkern.

Man kann mit dem DLZ Creator über den vorhandenen USB-C-Anschluss direkt zur DAW oder dem OBS streamen (Bluetooth 5 ist auch an Bord). Der DLZ Creator hat zwar keinen internen Speicher, man kann jedoch auf eine SD-Karte aufnehmen. Um die verfügbare Aufnahmezeit zu erhöhen, läßt sich auch ein USB-Flash-Laufwerk an den USB-A-Anschluss des DLZ Creators anschließen. Der DLZ Creator verfügt auch über einen Ethernet-Netzwerkanschluss, der in einem zukünftigen Firmware-Update unterstützt werden wird.

Eine der nützlichsten Funktionen ist das integrierte Mix-Agent-System. Hier können Aufgaben wie die Einstellung der Mikrofoneingangspegel, die Zuweisung geeigneter Verarbeitungseffekte und die Konfiguration der Kopfhörerausgangspegel in Sekundenschnelle automatisch erledigt werden. Darüber hinaus kann man mit der AutoMix-Funktion schnell eine verständliche und brauchbare Mischung und einen brauchbaren Ausgangspegel einstellen, was besonders bei einem Podcast mit mehreren Teilnehmern nützlich ist. Es gibt drei DLZ-Arbeitsmodi “Easy”, “Enhanced” und “Pro”; während der Easy-Modus voreingestellte Channel-Strip-Einstellungen für eine schnelle Bedienung bietet, kann der Benutzer im Pro-Modus die erweiterten Funktionen für eine detailliertere und individuellere Steuerung nutzen. Die Effektsektion wartet mit parametrischer EQ, De-Esser, Kompressor/Gate, Reverb und Delay auf. Außerdem gibt es fünf dynamisch farbkodierte Regler und sechs zuweisbare, beleuchtete Sample-Pads.

DLZ Creator wird im 2. Quartal 2023 verfügbar sein. Der Verkaufspreis beträgt: 794,99 Euro

Website