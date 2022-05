Channel-Strip, Stereo-Panorama-und Modulations-Tool

Divkid präsentiert ein Stereo Strip-Modul für das Eurorack

Divkit hat ein neues, praktisches Tool für Modularsynths im Programm.

Das Stereo Strip- Modul verfügt über zwei Ein- und zwei Ausgänge, CV-Inputs zur Steuerung von Lautstärke, Panorama, einen 3-Band EQ und einen Stereo-VCA. Das Gerät kann dazu eingesetzt werden um z.B. Mono-Signale stereophon zu machen oder diverse Modulationseffekte wie Stereo Pseudo-Ringmodulation, Oszillator Wave-Shaping etc. zu erstellen. Es ist aber auch ein nützlicher Helfer als Shannel-Strip am am Ende eines Patches.

Divkid Stereo Strip kostet 187 britische Pfund.

