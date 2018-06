Was leisten 1000 Euro aus Korea?

Digitalpiano: Steinmayer DP-360 im Test

Gibt es tatsächlich ein Digitalpiano aus Deutschland? Und dann sogar mit dem urdeutschen Namen Steinmayer in phonetischer Nähe zum Namen unseres Bundespräsidenten? Diese Frage lässt sich beim Auspacken der beiden Kartons schnell beantworten: Made in Korea.

Ein cleveres Label-Marketing aus Fernost bedient sich der deutschen Sprache − besonders beliebt ist die Silbe »Stein«, die durch traditionsreiche Firmen wie Steinway, Steinweg, Steingräber und Bechstein eine sprachliche Verbindung zum Klavier erhalten hat. Mit Alex Steinbach, Apollo, Bachmann, Schumann, Steinburg und Wagner gibt es ähnliche Label − und mit Steinhoven als Sprachkreuzung aus Steinway und Beethoven erreichen wir einen vorläufigen Höhepunkt an sprachlicher Wertschöpfung.

Anzeige

Aber der Schriftzug auf dem Klavierdeckel bestimmt nicht die Qualität. Die akustischen Steinmayer-Klaviere werden in der zweitgrößten chinesischen Pianofabrik in China hergestellt. Die Bejing Piano Company (BPC) stellt laut eigenen Abgaben ca. 50.000 Klaviere pro Jahr her. Die hohen Stückzahlen ermöglichen einen günstigen Herstellungspreis.

Den kompletten Testbericht findet ihr in der Keyboards-Ausgabe 2/3 2018. Hier versandkostenfrei bestellen.

Bild: Dieter Stork Bild: Dieter Stork

Preis: ca. 999,- Euro

Das könnte Sie auch interessieren: