Ja, sind wir denn bei "Wünsch dir was"?

Die Top 5 Weihnachtswünsche unserer Autoren

Wer hat davon noch nicht geträumt? Man schlägt das Portfolio von Thomann auf und dürfte sich eine Sache aussuchen… ein Traum. Aber was wäre wenn? Wir haben unsere Autoren gefragt was ihre Wahl vom Tho… äh, Weihnachtsmann wäre und warum. Hier ihre Antworten:

Mattias Fuchs wünscht sich den 16 stimmigen Moog One:

Anzeige

Was weckt gerade mehr Gear-Gier als ein Moog One?! Genau – nichts. Ob ich ihn schon angetestet habe? Wie denn? Und vor allem: Wozu denn? Muss ich einen Lambo probefahren? Ich will ihn (nein, nicht den Lambo…)! Und natürlich mit 16 Stimmen – wir wollen ja keine halben Sachen machen, nicht wahr? Also lieber Tho- äh – Weihnachtsmann, bitte, bitte schenk mit einen Moog One…

Hier findest du den Moog One bei Thomann.

Henning Verlage greift lieber zu Dave Smith Instruments:

Nachhaltig beeindruckt von dem Studiobesuch bei Dominik Eulberg wäre das ein analoger Dave Smith Synthesizer, und zwar entweder der OB-6 oder der Prophet 12:

Hier findest du den OB-6 von Dave Smith Instruments bei Thomann.

Hier findest du den Prophet 12 von Dave Smith Instruments bei Thomann.

Beide glänzen mit analoger Wucht und toller Haptik und würden meinen bereits vorhandenen Korg Prologue um eine weitere inspirierende Soundquelle bereichern.

Jan Hering bevorzugt (meist) kleinere digitale Komponente:

Für das Musikmachen und Produzieren unterwegs finde ich das Songmaker Kit von Roli interessant. Das Lightpad habe ich zwar noch nicht ausprobiert – aber es wirkte bei seiner Vorstellung schon ziemlich experimentell. Zusammen mit der Controller-Tastatur und dem Block Loop stelle ich mir das Kit in Verbindung mit einem Smartphone relativ flexibel und transportabel vor.

Hier findest du das Songmaker Kit von Roli bei Thomann.

Sounddesigner Klaus Baetz ist Praxisgerecht:

Der Virus ist mein absoluter Lieblingssynth und der Synth, der mit auf die einsame Insel käme. Sein Sound ist immer noch wunderbar, die Möglichkeiten sind immens, die Haptik der Hardware ist toll und die TI Fähigkeiten machen ihn zu einem wunderbaren Produktionsinstrument. An diesem Gerät zu schrauben ist traumhaft da die Bedienung sowohl Software- als auch Hardware-mäßig super gelöst ist, kann man sich beim Sounddesign echt verlieren.

Hier findest du den Access Virus Ti2 Keyboard bei Thomann.

Das könnte Sie auch interessieren: