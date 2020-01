Keyboards 02/2019 DIGITAL SUMMER+++DON AIREY: An den Tasten von Deep Purple+++GEWA MUSIC: Ein Blick in die Produktion+++SAMPLING VS. PHYSICAL MODELING: Die Unterschiede zwischen Konserve und Original Produkt anzeigen

Das tollste vom neusten

Die top 5 Highlights aus 2019

Auch 2019 war ein Jahr mit vielen Überraschungen auf dem Synthimarkt. Man denke nur mal an all die neuen Kinder aus den Hause Behringer, die nicht nur angekündigt sondern tatsächlich auf den Markt gekommen sind. Unsere top 5 Highlights sind aber folgende:

Moog Matriarch

(Bild: Dieter Stork)

Einzigartig ist der Sound, der mühelos mit typischen Moog-Attributen erfreut, darüber hinaus aber auch eine gewisse „Freak-Komponente“ besitzt, die außergewöhnlich inspirierend wirkt und dem Instrument einen sehr eigenen und sympathischen Charakter verleiht. Um dem Matriarch großartige Sounds zu entlocken, braucht es zunächst weder Handbuch noch Hirnschmalz. Was sich auf der Bedienoberfläche befindet, liefert buchstäblich im Handumdrehen das gewünschte Resultat.

Nord Grand

(Bild: Tom Schäfer)

Für viele Stagepianisten dürfte es wohl unübertrieben die wohl spektakulärste Traumhochzeit der vergangenen Jahre sein. Zum allerersten Mal in der Geschichte des sympathischen Unternehmens aus Stockholm erfährt das weltweit beliebte schwedenrote Bühnenklavierkonzept eine gravierende Klaviaturveränderung und, damit verbunden, die Unterstützung einer der renommiertesten japanischen Pianomanufakturen. Bühne frei für eine neue Lovestory mit Zukunft: Clavia meets Kawai!

Sequential Prophet X

(Bild: Dieter Stork)

Mit dem Prophet X ist es Sequential gelungen, die zwei Traditionslinien der legendären Firma − Synthesizer und Sampler − zusammenzuführen und in einem einzigartigen Instrument zu bündeln. Der Prophet X klingt (nicht zuletzt wegen seiner Analog-Filter) großartig und ist sowohl für den Livemusiker, der neben den Synth-Sounds auch gerne mal ein paar Samples abfeuert, als auch für den Studiomusiker, der für alle Eventualitäten gerüstet sein will und gerne mal eigene Sounds schraubt, eine gute Wahl.

Moog One

Nach über 35 Jahren in der monofonen Welt präsentiert Moog nun endlich wieder einen mehrstimmigen Synthesizer! Toll sind Stacks aus bis zu drei Engines − unglaublich … Die drei Hüllkurven sind superschnell und präzise. Zusammen mit den vier LFOs kann man wirklich schräge und abgedrehte Sachen erzeugen

Yamaha TA2

Die aktuelle, in verschiedenen Upright-Varianten und Flügeln verfügbare Technik unterstreicht zudem den Erfolg der eingeschlagenen Designphilosophie und verfeinert dazu den grundlegend immer heiklen Spagat bei der Verbindung des Besten zweier Welten. Wem die Trennung zwischen akustischem und digitalem Piano in den heimischen vier Wänden eine 88er-Klaviatur zu viel ist, findet in einem Hybriden wie dem TransAcoustic in Kombi mit einem YUS- oder U-Modell zu einem angemessenen Preis die wohl beste und klanglich überzeugendste Lösung.

