Innovativer omnidirektionaler Speaker

Die perfekte Welle? Onde von La Voix Du Luthier

Die französische Firma La Voix Du Luthier (neu im Vertrieb von Alex4) hat ein außergewöhnliches Produkt in Ihrem Programm.

Anzeige

Onde (72 cm hoch, 57 cm breit, 8 cm tief, 2,6 kg schwer) ist eine Mischung aus Speaker und Resonator. Der Klang resultiert aus den Schwingungen der zwei Resonanzböden. Im Inneren gibt es keinen Lautsprecherkonus, sondern nur akustische Erreger, die die Schwingung in das Holz übertragen. Es ist das gleiche Prinzip wie bei einer Gitarre: Die Saiten selbst geben sehr wenig Schall ab, aber sie übertragen ihre Schwingungen über den Steg auf die Zargen und was Sie hören, ist die Schallverstärkung über die Zargen. In unserem Fall fungiert der Erreger als Steg und überträgt die elektrischen “Schwingungen” auf das Holz.

Im Gegensatz zu einem traditionellen Lautsprecher, der nur in eine Richtung abstrahlt, arbeitet Onde omnidirektional. Es wird ein sehr dispersiver und eindringlicher Klang erzeugt. Trotz dieses Immersionseffekts werden die Transienten nicht beeinträchtigt, tatsächlich haben Anwender berichtet, dass die Transienten genauer sind als bei traditionellen Lautsprechern. Diese Resonatoren sind klanglich nicht “neutral”, da sie nicht dafür gedacht sind: Sie bieten einen farbigen Klang, der vom Geigenbauer sorgfältig abgestimmt wurde.

Die Features von Onde:

Läßt einen die akustischen Schwingungen beim Spielen eines elektronischen Instruments aufgrund der direkten akustischen Kopplung spüren

Kann speziell an das Haken Continuum Fingerboard und Haken ContinuuMini angepasst werden (über zusätzliche mechanische Kopplungen).

2*30W Klasse-D-Verstärker mit 2 sorgfältig ausgewählten Breitbandwandlern.

Batteriebetriebene Option, wobei erste Tests bis zu einem ganzen Tag zwischen den Ladevorgängen aufweisen.

Der Onde kann während des normalen Betriebs zwei weitere USB-Geräte mit Strom versorgen.

Line-Pegel-Stereoeingang.

Bluetooth-Audio (und APTX).

Line-Pegel und Bluetooth können miteinander gemischt werden.

Onde kostet 1385,65 €.

