Die Kilpatrick Audio Modular-Welt

Die in Toronto beheimatete Hardwareschmiede Kilpatrick Audio bietet neben Synthesizern wie Phenol und vielen Eurorack-Modulen auch leistungsstarke Module mit interessanten Features in einem eigenem Modul-Format an.

Zu den Highlights zählen u.a. der K2 Pitch Oszillator. Er liefert die Wellenform Sägezahn, Sinus, Triangle, Ramp und Pulse und bietet neben dem konventionellen Pulsweitenmodulation noch eine spezielle Multi-Pulse-Mod für extra breite Sounds.

Das K 9 Filter-Modul verfügt über acht verschieden Filter-Modi und kann auch als Phaser eingesetzt werden. K 9 ist außerdem mit einem Envelope Follower ausgestattet.

Ganz anders konzipiert wurde der K 5 Filter-Amp, der neben vier analogen Lowpass-Filtern mit Resonanz noch vier VCAs bietet.

Interessant ist auch der K 7 Entropy Sequenzer, der einen flexiblen 32-Step-Sequenzer mit einem Noise-Generator mit Blue und Pink Noise kombiniert.

Hier die Preise der Kilpatrick-Module (in US-Dollar):

K1 Mixer Interface – $575

K2 Pitch Oscillator – $485

K3 Digital Effects – $510

K4 Envelope Modulator – $540

K5 Filter Amp – $480

K6 Voltage Processor – $495

K7 Entropy Sequencer – $500

K9 Dynamic Filter – $480

K10 Dual Envelope – $495

Four Space Active Enclosure – $295

Four Space Passive Enclosure – $250

