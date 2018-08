Die 10 beliebtesten User Patches für die Organelle

Die Organelle von Criter & Guitari ist ein programmierbarer Minisynthesizer, der euch eure Sounds selbst programmieren lässt. Diese können dann anschließend auf den PC übetragen und mit anderen Usern des Instruments ausgetauscht werden.

Der Youtubekanal World of Music Brighton East hat nun eine Top 10 der besten User Patches gekürt und stellt diese in einem Video ausführlicher vor. Ungewöhnlich ist manchmal dabei nicht nur das, was es zu hören gibt – auch die Umgebung, in der sich die Organelle im Video befindet passt wie der sprichwörtliche Potie auf’s Synthesizerauge:

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: