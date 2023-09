Der Sound des Juno-106 mit zwei DCOs im Eurorackformat

Der Oszillator eines Roland-Klassikers: Winterbloom Castor & Pollux II

Winterbloom Castor & Pollux II ist das erweiterte Redesign des Roland Juno 106-inspirierten Dual-Oszillators.

Das bekannte Design des seit den 80er Jahren äußerst populären Analogsynths wurde von Winterbloom bereits im Castor & Pollux I neu und zeitgemäßer interpretiert. Genau wie die MK I Variante bietet die neue Modul-Version zwei digital gesteuerte, analoge Oszillatoren plus LFO/Chorus, für mächtige, schwebende Juno-Sounds.

Jeder der beiden DCOs liefert – wie beim Juno 106 – die Wellenformen Ramp (umgedrehter Sägezahn), Pulse mit PWM und Pulse-Suboszillator. Beide Oszillatoren können gemischt und/oder individuell abgegriffen werden. Crossfading lässt kombinierte Wellenformen mit harmonischer Fülle entstehen, über Hard-Sync erhöht sich der 80ies-Faktor noch weiter. Über den internen LFO kann entweder der Pitch des zweiten DCOs für Chorus Effekte moduliert werden oder die Pulsbreite eines oder beider Oszillatoren.

Im Vergleich zum Vorgänger wurde das Design optimiert. Die Regler für Pitch, Pulsbreite, LFO und Crossfade wurden signifikant vergrößert, außerdem wurden In- und Outputs von den Seiten in die untere Hälfte des Moduls verschoben. Die individuellen Wellenform-Outputs sind in einem separaten, mitgelieferten 2HP-Expander untergebracht. Ferner wurden die zwei Platinen auf eine gemeinsame zusammengelegt, sowie ESD-Schutz an allen Inputs und eine zusätzliche LED hinzugefügt. Beide Versionen greifen jedoch auf dieselbe Firmware zurück und verhalten sich beim Ansteuern gleich.

Die Features von Castor & Pollux II :

Roland Juno 106-inspirierter digital gesteuerter Dual-Analog Oszillator (DCO)

Einzelouts für die DCO-Wellenformen (Ramp, Pulse, Pulse-Sub)

Mixer/Crossfade-Option für harmonisch komplexe Wellenformen

Chorus-Effekt LFO kann Pitch des zweiten DCOs oder Pulsbreite von einem bzw. beiden DCOs modulieren

Hard-Sync-Option

Größere Regler für bessere Kontrolle

Separater Expander für individuelle Wellenform-Outputs, wird mitgeliefert, 2HP

Castor & Pollux II kostet 318,- €.

