Der kopierte Sound von Jon Lords Hammond

Demon’s Eye ist die wahrscheinlich erfolgreichste Deep Purple Cover-Band, die auf Europas Straßen unterwegs ist. Highlights der 20-jährigen Bandgeschichte sind vor allem die gemeinsamen Konzerte mit den Deep-Purple-Musikern Ian Paice und Jon Lord. Zu einem solchen Erfolg gehören immer mehrere Faktoren, die bedient werden müssen: Expertise, Sound und nicht zuletzt Engagement und Authentizität. Bei dem Organisten Gert-Jan Naus kommt alles zusammen, und das, obwohl er keine Hammond spielt. Wo also liegt sein Kompromiss?

Als Coverband einer Weltgröße steht man immer vor einem soundtechnischen Dilemma. Die originalen Instrumente zu erkunden ist meist das geringste Problem – dafür gibt es Bilder, Foren etc. Diese zu beschaffen grenzt dann manchmal schon an eine Mammutaufgabe. Sie müssen gefunden, besichtigt, für gut befunden, bezahlt und transportiert werden. Muss ein altes Schätzchen womöglich noch restauriert werden, kann das gut und gerne noch ein paar hundert, wenn nicht tausend Euro und womöglich mehrere Monate Zeit kosten. Und steht das alte, „wie neue“ Schätzchen schließlich im Proberaum, muss es noch zigmal auf die Bühne und zurück transportiert werden. Wenn es dann noch zwei, drei, vier oder gar mehr Instrumente sind, geht das nicht nur ins Portemonnaie, sondern auch in den Rücken.

Größen wie Deep Purple haben dafür natürlich ihre Leute, bei den meisten Bands ist jedoch Selbstanpacken angesagt. Was also tun? Wo liegt der Kompromiss zwischen Sound, Kohle und Logistik? Den Kompromiss von Gert-Jan Naus von Demon’s Eye haben wir genauer unter die Lupe nehmen können.

Das Yamaha MOXF 6 auf der Uhl spielt Gert-Jan nur für die 10 % ihres Programms, die nicht von der Orgel dominiert werden. Dirk Heilmann Passgenau geschreinert: Das Gehäuse für die Uhl ist eine Maßanfertigung. Dirk Heilmann Dirk Heilmann Mit der Hammond-Illusion hat Gert-Jan auch schon Kenner hinters Licht geführt, die nach der genauen Bezeichnung der exotischen Hammond fragten. Dirk Heilmann Ungewöhnliche Methoden, aber nach Vorbild des Lords: Der GitarrenAmp Palmer FAT 50 ist Gert-Jans Wahl, um seiner Orgel den nötigen Biss zu verleihen. Jon nutze damals einen Marschall. Dirk Heilmann Abgenommen wird der Palmer über eine Amplifier DI-Box zwischen Endstufe und Lautsprecher. Die Leslie-Simulation der Orgel geht getrennt vom Amp zum FOH. Dirk Heilmann Dirk Heilmann

Fangen wir mal vorne an, Gert-Jan: Wie bist du zu Demon’s Eye gekommen?

Ich habe vor Ewigkeiten einen Aushang in einem Musikhaus gesehen und mich daraufhin bei ihnen beworben, bin es allerdings erstmal nicht geworden, was damals vielleicht auch gut so war – ich stand ja gerade mal am Anfang meines Jazz-Klavier-Studiums.

Ich denke, das hatte auch was mit meinem früheren Equipment zu tun. Zwar hatte ich schon ein Leslie, aber sonst eben nur einen günstigen Hammond-Klon– das war einfach noch nicht nah genug am Original dran. Vor 10 Jahren waren die noch nicht so authentisch wie jetzt, und in der Rockmusik ist die Außenwirkung des Instruments enorm wichtig.

Eigentlich hatte ich zuvor schon eine Hammond B 200, die ich dann allerdings irgendwann gegen den Klon eingetauscht habe, da mir die Schlepperei zu viel wurde. Klanglich war das kein großer Unterschied, denn näher am Original war die B 200 schließlich auch nicht – quasi ein Klon im 50 Kilo schweren Gehäuse.