Günstige Digitalmixer für Homestudios & Live-Setups

Deal! Behringer X32-Serie: Preissturz!

Wer zu Hause seine Synthesizer und Keyboard-Setups verkabeln und aufnehmen möchte, steht oft vor einer Herausforderung – besonders, wenn keine Patchbay verwendet wird: Wie lassen sich all die einzelnen Eingänge in den PC oder Mac bringen, um sie dort weiterzubearbeiten?

Synthesizer und Drumcomputer verfügen häufig über vier oder mehr Ausgänge, die Musiker am liebsten als separate Spuren in ihrer DAW aufnehmen möchten. So kommen schnell 24 oder mehr Spuren zusammen. Mit dem Release der neuen Behringer Wing-Produkte ist die etwas ältere, aber nach wie vor gute Behringer X32-Serie im Preis deutlich gesunken. Bereits ab 888 Euro (für das Behringer X32-Rack) ist der Einstieg in diese renommierte Serie möglich.

Ein kleiner Nachteil: Die Eingänge der X32-Serie verarbeiten zwar Line-Pegel, sind jedoch ausschließlich in XLR ausgeführt. Für Synthesizer und Keyboards benötigt man daher entsprechende Kabel oder Adapter. Dennoch: Eine klare Kaufempfehlung!

Aktuelle Preise bei Thomann & Music Store professional:

Behringer X32 Rack: 888 Euro

Behringer X32 Producer: 1298 Euro

Behringer X32 Compact: 1398 Euro

Behringer X32: 1998 Euro