Das wohl einfachste Modular-DIY Projekt der Welt

Bei kaum einer Abkürzung dürfte das Modular-Herz höher schlagen als „DIY“. Das steht für Do It Yourself und ist selbstverständlich Programm: basteln, löten, schrauben. Ziel: die Möglichkeiten des eigenen Instruments zu erweitern.

Das wohl einfachste DIY-Projekt möchten wir euch heute vorstellen. Es hört auf den Namen „blinky blinky“ und ist im Prinzip nicht viel mehr als eine LED an einem Klinkenstecker. Das Ganze könnt ihr nutzen, um euch den Output eines bestimmten Signals anzeigen zu lassen. Je nach Bauart klappt das auch in unterschiedlichen Farben.

Dabei ist es dann möglich, Parameter mit einem eigenen Klinke-Output von blinky blinky visualisieren zu lassen. Alles was ihr dafür braucht, sind drei einfache Bauteile und das Know-How aus dem folgenden Video:

Was haltet ihr von dem DIY-Projekt? Genau auf eurem Level oder viel zu einfach?

