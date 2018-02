Crowdfunding: The Game of Creativity

Wer regelmäßig unseren Blog verfolgt weiß: wir halten Inspiration für Songwriter, Produzenten und alle Musiker für sehr wichtig. Die Kreativität kann dabei auf ganz verschiedene Wege zum Sprudeln gebracht werden – häufig sogar von ganz anderen (unmusikalischen) Künsten.

Kickstarter, Matt Vojacek

Ein Projekt auf Kickstarter bietet gerade aber quasi “Inspiration To-Go” an und sammelt dafür gerade Geld per Crowdfunding. Im Prinzip handet es sich bei The Game of Creativity um ein Kartenset, dass ihr flexibel auch unterwegs mitnehmen könnt. Auf den einzelnen Karten sind verschiedene Dinge abgebildet, die ihr in euren kreativen Prozess mit einbinden könnt oder die euch einfach auf eine neue Idee bringen.

>> Zum Projekt auf Kickstarter

Aus den Karten “Metal” und “Story” lässt sich dann zum Beispiel ein witziger Songtext basteln, während zum Beispiel “3D” und “Organic Shapes” euch auf die Idee bringt, flächige Sounds einmal aus viel Reverb zu basteln. Man merkt es schon: auch wenn viel mit Symbolen gearbeitet wird, sind die Begriffe auf den Karten selbst auf Englisch. Für manche sorgt das für mehr, für andere für weniger inspirierte Gedanken. Ob ihr mit den Karten wirklich auf neue Gedanken kommt, ist natürlich schwer zu sagen – wer aber gerne assoziativ auf einen Geistesblitz kommt, sollte sich das Projekt einmal auf Kickstarter ansehen.

Das Projekt ist momentan (17. Februar 2018) mit umgerechnet rund 17.600€ bei einem Finanzierungsziel von 604€ auf dem Weg zur Realisation. Für 17$ + 15$ Versand nach Deutschland erhaltet ihr ein komplettes Kartenset. Die Kampagne läuft noch 10 Tage – beachtet allerdings, dass ihr das Risiko tragt, wenn es das Projekt nicht zur finalen Realisation schafft.