Keyboards 02/2019 DIGITAL SUMMER+++DON AIREY: An den Tasten von Deep Purple+++GEWA MUSIC: Ein Blick in die Produktion+++SAMPLING VS. PHYSICAL MODELING: Die Unterschiede zwischen Konserve und Original Produkt anzeigen

Hüter der Etikette

Classic Cantabile DP-A 610 – Homepiano

(Bild: Dieter Stork)

Klassisch. Gesanglich. Große Worte für ein Digitalpiano, welches zudem noch echte Alleskönnerqualitäten an die Frau und auch den Mann bringen möchte. Schwarze Gewandung und pianesk traditionelle Ästhetik sind dabei natürlich obligatorisch.

Beim Classic Cantabile DP-A 610 handelt es sich um das neuste Vollwertprodukt aus der Hausmarkenlinie des Musikhauses Kirstein. Gefertigt wird das Digitalpiano in den Fabriken des in Hongkong ansässigen und über jahrzehntelange Erfahrung bei Design und Entwicklung verfügenden Herstellers Medeli, welcher mit dem DP750K ein − abgesehen vom Branding − identisches OEM-Gerät aus dem eigenen Portfolio anbietet. Ein Lebendgewicht von beinahe 60 kg verspricht darüber hinaus neben einer soliden Substanz die Erfüllung von Ansprüchen, wie man sie an ein wohnraumtaugliches Instrument nach akustisch-phänotypischem Vorbild gemeinhin stellt.

Anzeige

Vor dem Vergnügen kommt die Arbeit! Wer versucht, das DP-A 610 im Alleingang zu montieren, darf sich zwar ein Fleißkärtchen mit angehefteter Tapferkeitsbescheinigung abholen, wird aber in der Regel schnell an die eigene Frustrationsschwelle gelangen. Vier halbwegs geschickte Hände und ein wenig Erfahrung in schwedischer Möbelkonfektion sollten da schon zum Basis-Setup gehören, um das Digitalpiano samt Karton von der Palette zu befreien und ordnungsgemäß zusammenzuschrauben. Steht erst einmal alles gut und sicher, kann man sich nach Verkabelung mit dem mitgelieferten Netzteil und dem Andocken der Molex-Steckerverbindung für die Pedal-Controller an die Hauptplatine auch schon ans Anschalten und die genauere Betrachtung des geleisteten Tagewerks machen.

Den kompletten Testbericht findest du in der Keyboards-Ausgabe 2/2019. Hier versandkostenfrei bestellen.

Bild: Dieter Stork Übersichtliches Bedienpanel mit formschönen Metallpotiknöpfen und großzügigem Display. Bild: Dieter Stork Bild: Dieter Stork Bild: Dieter Stork Rückseitig bietet das Classic Cantabile DP-A 610 ein MIDI-Buchsen-Duett, einen Stereoklinkenausgang zum Anschluss externer Monitore sowie einen USB-Port zur Verbindung mit einem DAWRechner. Bis zu zwei Kopfhörer, ein USB-Stick (MP3-Aufnahme/-Wiedergabe), eine externe Klangquelle (AUX-IN) sowie ein dynamisches Mikrofon lassen sich über das linker Hand unterhalb der Tastatur unauffällig untergebrachte Modul anschließen.

Hersteller/Vertrieb: Classic Cantabile / Musikhaus Kirstein

Internet: www.kirstein.de

Preis: 780,− Euro

Unsere Meinung:

+ Vielseitigkeit

+ Verarbeitung

− Klang

– Preis/Leistung

Keyboards 02/2019 DIGITAL SUMMER+++DON AIREY: An den Tasten von Deep Purple+++GEWA MUSIC: Ein Blick in die Produktion+++SAMPLING VS. PHYSICAL MODELING: Die Unterschiede zwischen Konserve und Original Produkt anzeigen

Das könnte Sie auch interessieren: