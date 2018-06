Casio Arranger Keyboard CT-X5000 im Test

Casio was my first love! Nein, im Ernst, meine ersten Gehversuche auf den Tasten absolvierte ich an einem Casiotone MT-500 mit Drum-Trigger-Pads und PCM-Sound. Ein Krachergerät mit Minitasten und mitverantwortlich für die erste Bandgründung in der dritten Klasse. Das Duo bestand dann aus einem viel zu lauten Drummer und einem Keyboarder, welcher mit einem zusammengesparten, überdimensionierten 100-Watt-Gitarrenamp gegen scheppernde Becken und knallende Toms anschrie. In dieser von uns »Black Out« genannten Besetzung bestritten wir dann rein instrumental ein Gemeindesommerfest … ich fürchte, mit sehr einseitigem Vergnügen.

Doch genug der Anekdoten aus den 80ern! Auch heute erfreuen sich die kompakten Arranger-Keyboards aus Casios Entwicklungsschmiede nicht nur allein wegen des oft guten Preispunkts bester Beliebtheit. Mehr als ein Grund, sich die neuste Arranger-Flotte des Elektronikgiganten einmal genauer anzusehen.