Produktpflege mit XL-Update

CableGuys FilterShaper XL

Die schon länger im Programm befindliche Software FilterShaper hat ein XL-Update bekommen und dabei einiges dazugelernt. Filtershaper ist – wie auch die ShaperBox 3 aus der gleichen Schmiede – eine Macht beim Modulieren und Verbiegen des Rohmaterials über die vielfältig getriggerten Doppelfilter.

Die beiden Filtermodule können in Reihe oder in Serie geschaltet werden, haben ihre eigenen Modulationsebenen, die sich auch gegenseitig modulieren können. Die Möglichkeiten sind enorm – gut, dass es ausreichend Presets zum Durchstöbern gibt. Passend dazu hat auch der Presetbrowser ein großes Update erhalten und funktioniert nun so wie auch schon bei der ShaperBox 3.

Wer also Spaß am Filtern hat, findet hier seine neue Spielwiese, die für knapp 80 € den Besitzer wechselt (derzeit gibt es noch das Intro-Angebot von 49 €). Und wer bereits etwas von den CableGuys sein Eigen nennt, bekommt Rabatt.

Unter diesem Link findet ihr die Produktseite zu FilterShaper XL.