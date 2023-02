Kapazitiver Touchkeyboard-Controller

Buchla präsentiert LEM218 Touch Activated Voltage Source

Buchla kündigt an, dass ein neuer kapazitiver Touchkeyboard-Controller verfügbar ist, der die Nachfolger klassischer Controller von Don Buchla antritt (er schäzte konventionelle Keyboards bekanntermaßen nicht).

Das Touchkeyboard heißt LEM218, umfasst zweieinhalb Oktaven und wurde optisch im typischen Buchla-Style gehalten; es ist z.B. für den Buchla Easel oder anderes Buchla-Geräte ideal lässt sich aber auch gut in jedem Eurorack-Kontext verwenden (es ist via MIDI auch polyfon spielbar!). Als Steuerspannungen werden Pitch, Anschlagsstärke und Pressure ausgegeben; der konfigurierbare Touchstrip läßt sich z.B.für Pitchbend oder als zusätzlicher Modulator einsetzen. Ein Arpeggiator ist auch an Bord.

Das Touchkeyboard LEM218 kostet 1299,- €.

