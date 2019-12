Keyboards 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Synthies satt:

BoBeats kührt das beste Gear aus dem vergangenen Jahr 2019

Das Jahr ist fast vorüber – und auch in den letzten rund 360 Tagen hat sich auf dem Markt der Synthies und der weiteren musikalischen Geräte einiges getan.

Kurzerhand kührt der Youtuber und Musiker BoBeats seine TOP-Geräte aus dem Jahr 2019 – sozusagen ein kleiner Jahresrückblick! Mit dabei sind neben den Klassikern auch einige weitere Youtuber, die zu ihren Higlights zu Wort kommen – so zum Beispiel Look Mom No Computer oder Simon the Magpie!

Was haltet ihr von der Auflistung? Welche Geräte dürften in eurer TOP-Liste aus 2019 nicht fehlen? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder diskutiert mit auf unserer Facebook-Seite!