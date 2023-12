Update der DAW mit vielen neuen Modulen und Features

Bitwig Studio 5.1 ist da: neue Filter und Waveshaper, eine neuer Oszillator und mehr…

Bitwig präsentiert Bitwig Studio 5.1, ein Update der DAW, das den internen Modularsynth erheblich erweitert.

Bitwig Studio 5.1 führt 10 neue Module ein – vier Filter und sechs Waveshaper – mit 10 verschiedenen Klangcharakteren. Sie können in die neuen Audio-FX-Container Filter+ und Sweep geladen oder als Patch-Module in The Grid verwendet werden. Die Filter – und ein brandneuer Oszillator – sind auch als Module im semi-modularen Synthesizer Polymer verfügbar, was bedeutet, dass sie alle in jeder Ausgabe von Bitwig Studio verfügbar sind. Zusätzliche Voice-Stacking-Modulatoren haben eine eigene Kategorie erhalten, und diverse Workflow-Verbesserungen machen die Audiobearbeitung schneller und den Mixer intelligenter.

Das neueste Bitwig-Soundpaket enthält 65 Instrumenten-Presets und 18 Audio-Effekte. Einige nutzen die Filter und Waveshaper, die der Character-Kategorie hinzugefügt wurden, den Formantfilter Vowels oder den kantigen Oszillator Bite, während andere die Voice-Stacking-Funktionen von Bitwig nutzen.

Das Upgrade ist für alle Bitwig Studio-User mit aktivem Upgrade-Plan kostenlos.

