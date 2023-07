Original und Klon im Vergleich

Behringer Pro-800 vs. Sequential Prophet 600

In seinen neuesten Videos vergleicht der Synthesizer-Spezialist Starsky Carr den Behringer Pro-800 mit einem klassischen Sequential Prophet 600, der 1982 vorgestellt wurde.

Der Behringer Pro-800 ist eine preiswerte Kopie (ca. 400,- €) des Sequential Prophet 600 im Euro-Format. Er bietet jedoch eine höhere Polyphonie von 8 Stimmen und hat die GliGli-Mods an Bord.

Der Pro-800 kommt dem Vorbild sehr nahe, aber Carr weist auf einige klangliche und funktionale Unterschiede des Pro-800 im Vergleich zum Original hin: “Einfachere Töne können leicht kopiert werden, da der Grundton in den Oszillatoren enthalten ist. Die Filterhüllkurve, das Sustain und der Cutoff arbeiten beim Behringer etwas anders als beim Original, so dass das Hinzufügen von Filterhüllkurven die Sache etwas schwieriger macht, außerdem sind die linearen Hüllkurvenformen nicht die gleichen – GliGLi hat das lineare Modell 2022 aktualisiert, um eine natürlichere Prophet 5 Rev1/2-Kurve zu erzeugen, aber das gibt es nicht im Behringer… andere Unterschiede sind die Poly-Mod-, Filter- und LFO-Modulationsbereiche, die beim Behringer nicht so breit sind.”