Eine Hommage an den Moog Grandmother

Behringer „Model 15“ Synthesizer

Im modernen Zeitalter der Musikproduktion erleben wir eine Renaissance der klassischen Synthesizer. Ein Vertreter dieser Bewegung ist der Behringer „Model 15“, ein sorgfältig konzipierter Clone des legendären Moog Grandmother.

Der Ursprung: Moog Grandmother

Der Moog Grandmother ist ein Semi-modularer Synthesizer, der sich durch seinen reichen, analogen Klang und seine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche auszeichnet. Als Inspirationsquelle für den Behringer Model 15, brachte der Grandmother eine Kombination aus klassischem Design und moderner Technik, die ihn sowohl bei Enthusiasten analoger Hardware als auch bei neueren Musikproduzenten beliebt machte.

Behringers Philosophie der Klassiker-Neuauflagen

Behringer hat sich in der Synthesizer-Szene einen Namen gemacht, indem es klassische Synthesizer neu auflegt, die sowohl erschwinglich als auch technisch auf dem neuesten Stand sind. Mit dem semimodularen Model 15 setzt Behringer diese Tradition fort, indem es die charakteristischen Elemente des Moog Grandmother in einem modernen Gewand neu interpretiert. Dies zeigt sich nicht nur in der Klangqualität, sondern auch in der Zugänglichkeit und Vielseitigkeit des Geräts.

Spezifikationen des Model 15

Analoger Aufbau: Kern des Model 15 ist seine vollständig analoge Signalverarbeitung, die für warme und dynamische Klänge sorgt.

Patchbay: Mit seinen 48 Patch-Punkten bietet das Model 15 umfassende Möglichkeiten zur Soundgestaltung und zur Einbindung in modulare Systeme.

Zwei Oszillatoren: Jeder Oszillator bietet flexible Wellenformen, wobei Oszillator 2 zusätzlich Sub-Wellenformen für tiefere und komplexere Basstöne enthält.

Vielseitige Modulationsoptionen: Mit Hardsync, einem Rauschgenerator und einem LFO mit vier Wellenformen lässt sich eine breite Palette an Texturen erzeugen.

Frei patchbares Filter-System: Ein 24dB Lowpass Filter und ein frei patchbares Highpass Filter erlauben präzise Klangformung.

Umfassende Kontrollmöglichkeiten: Eine ADSR-Hüllkurve, Federhall-Emulation, und ein VCA mit Drone-Mode erweitern die kreativen Möglichkeiten.

Sequenzer und Arpeggiator: Ein integrierter Sequenzer mit drei Pattern von jeweils 256 Schritten sowie ein Arpeggiator mit drei Wiedergabemodi unterstützen komplexe Kompositionen und Performance-Techniken.

Konnektivität: Mit einem umfangreichen Patchpanel, MIDI und USB-Anschlüssen ist der Model 15 optimal für das moderne Studio ausgestattet.

Design und Benutzerfreundlichkeit

Der Desktop-Gehäuse des Model 15 ist sowohl für 19“ Racks als auch für das Eurorack-Format geeignet, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für unterschiedlichste Studio-Setups macht. Die umfangreiche Patch-Möglichkeit fördert Experimentierfreudigkeit und bietet Nutzern die Möglichkeit, ihren eigenen klanglichen Fußabdruck zu hinterlassen.

Fazit

Der Behringer Model 15 steht nicht nur als Tribut an den Moog Grandmother, sondern als eigenständiges Instrument, das die Brücke zwischen klassischem Sound und zeitgenössischer Musikproduktion schlägt. Mit seiner Kombination aus klassischem Analogsound und modernen Features bietet er Musikern und Produzenten ein leistungsstarkes Werkzeug, das Kreativität und technische Exzellenz vereint. Ob für Live-Performances oder Studio-Arbeiten, der Model 15 ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die die Ästhetik klassischer Synthesizer mit der Flexibilität moderner Technologie verbinden möchten.

