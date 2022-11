Dual-Phase kommt

Behringer kündigt Nachbau des Mu-Tron Bi-Phase an

Behringer ist mit einem neuen Clone am Start; diesmal ist das Vorbild ein legendärer Phaser, der auf dem Gebrauchtmarkt bis zu 2000,- € erzielen kann.

Der Mu-Tron (= Musitronics) Bi-Phase kam 1974 heraus und ist auf vielen Produktionen zu hören (u.a. Weather Report Mr Gone, Smashing Pumkins Siamese Dream oder Yello Solid Pleasure). Musitronics-Chef Mike Beigel hatte übrigens bei der Entwicklung des Gerätes Bob Moog als Berater hinzugezogen. Behringer hat das Original nachgebaut und in ein etwas kleineres Gehäuse gepackt, das dem Original ansonsten gleicht. Der Clone heißt Dual-Phase und bietet alle Regler und Funktionen des Vorbilds. Es gibt zwei unabhängige Phase Shifter-Sektionen, die parallel oder in Serie geschaltet werden und sich gegenseitig modulieren können.

Der Dual Phase kostet 159,- €.

