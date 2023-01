Analoger Hosentaschen-Synth mit Motion Sequenzer

Behringer AKS Mini soll im Sommer verfügbar sein

Auf seiner Facebookseite hat Behringer angekündigt, dass der AKS Mini Mitte des Jahres lieferbar sein wird.

Der AKS Mini ist ein vom EMS AKS inspierter analoger Mini-Synth, der zu einem äußerst günstigen Preis angeboten wird und sowohl monofon als auch dreifach parafon spielbar ist. Das Original, der kultige Koffersynth AKS vom britischen Hersteller EMS kam 1972 heraus und wurde u.a. von Brian Eno eingesetzt. Behringers Mini-Version, bei der auch der Einfluss von Korgs Volca-Serie nicht zu verleugnen ist, bietet drei VCOs mit Waveshape-Funktion, ein Lowpassfilter und einen LFO mit vier Wellenformen (Sinus, Sägezahn, Rechteck, Random), der Cutoff und Pitch modulieren kann. An Bord ist außerdem ein Reverb-Effekt, ein Arpeggiator und last not least ein Motion-Sequenzer mit dem man Reglerbewegungen aufzeichnen kann.

Der AKS Mini kostet 99,- €.

