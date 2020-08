Keyboards 03/2019 JAMIE CULLUM +++ 45 JAHRE YAMAHA +++ 80s-Sound heute! Synth-Pop-Legende HOWARD JONES +++ KAWAI NOVUS NV-5 – Hybrid Digitalpiano +++ Drummachine UNO DRUM – Beats für unterwegs Produkt anzeigen

Pfiffiges MIDI-Modul mit vielen Features

Bastl Instruments präsentiert den Midilooper

Die tschechische Hardwareschmiede Bastl Instruments hat mit dem Midilooper ein ungewöhnliches Gerät am Start.

Anzeige

Es funktioniert im Prinzip wie ein Audio-Looper, verarbeitet aber nur MIDI-Daten (auch MIDI-Controller-Befehle!). Das kleine Kästchen läßt sich gut in den Kontext einen Modularsystems integrieren, denn man kann Parameter wie Transpose, Velocity, Retrigger via CV steuern.

Die Features des Midiloopers:

• 3 independent voices (each has MIDI channel assigned)

• overdub/overwrite

• transpose mode

• octave transpose

• quantize, velocity lock, shuffle, humanize

• odd looplengths, time stretch

• mute, clear, erase

• one MIDI Input and two MIDI Outputs

• clock input (accepts analog clock or TRS MIDI Clock)

• analog reset input

• metronome output

• CV input connectivity (transpose, velocity, re-trigger)

• pedal control (record, clear, voice selection)

• USB powered

• adjustable divider/multiplier for analog clock

Der Midilooper kostet 239.- €.

Website