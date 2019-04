ModyPoly HiRes Mod für Polysix, Poly-61 und Mono/Poly

Ausblick Superbooth 2019: Tubbutec stellt Erweiterung für Korg-Klassiker vor

Die Besitzer eines Korg Polysix, Poly-61 oder Mono/Poly können sich freuen: Tubbutec stellt Erweiterung für Korg-Klassiker vor, die auf der Superbooth präsentiert wird.

Anzeige

Die ModyPoly HiRes Mod ist eine Erweiterung ihrer ModyPoly-Mod, die den genannten klassischen Korg-Synthesizern zu ModyPoly HiRes, an add-on to their ModyPoly, which adds High Pitch Resolution, Microtuning und Portamento verhilft. Mit der ModyPoly HiRes Mod gibt es jetzt darüberhinaus noch neue Play Modes, einen programmierbaren Arpeggiator, eine MIDI-Schnittstelle, einen Eingang für ein Sustain-Pedal und vieles mehr. Das ModyPoly Mod mit installiertem HiRes-Board kostet kostet 198,-€.

Tubbutec

Das könnte Sie auch interessieren: