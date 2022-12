Audiomodern präsentiert Loopmix

Clevere Loop-Software

Loopmix von Audiomodern ist ein leistungsfähiger Loop-Remixer, der als Software-Instrument für Mac, iOS und Windows zur Verfügung steht.

Anzeige

Loopmix bietet sechs Spuren auf denen man Loops (auch per Drag & Drop) plazieren kann und diese dann kombinieren und mit diversen Parametern bearbeiten kann. Für Abwechslung sorgen diverse Random-Funktionen. Auch MIDI-Files lassen sich einfügen und man kann das Programm mit CC-MIDI-Befehlen steuern. Mitgeliefert werden diverse Loop-Packs aus unterschiedlichen Stilrichtungen.

Die Features von Loopmix:

• Generate Loop Remixes

• Load your Own Sounds

• Unique Randomization Parameters

• 6 X Intelligent Sequencer Engines

• Mangle up to 6 Audio Loops

• Temporary Random Functionality

• Generate Infinite Patterns and Grooves

• Signature Infinity Mode

• Drag MIDI Stems & Pattern

• Drag Audio Stems & Pattern

• Multi-Functional Performance Keyboard

• Multi-Out (Desktop Only)

• Exceptional Time-Stretching Algorithms

• Smart Remix Pads Section

• Disintegration Mode

• Create your own Packs

• Tag Presets by Genre

• Drag Export/Import

• Send MIDI to any Device, Plugin or Hardware

• Advanced MIDI CC/Mapping editor

• No Two Patterns will Ever be the Same