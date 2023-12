FX-Weihnachtsgeschenk von Arturia

Arturia: Neue Version V Collection X + 1 Freebie

Auch in diesem Jahr verwöhnt uns Arturia wieder mit einem Freebie vor Weihnachten und schenkt unserer DAW ein neues Plug-in. Es hört auf den Namen „_Efx Refract” und ist ein vielseitiges „Unison-Mulit-Effekt-Stereo-Plug-in“.

Es kombiniert den Unison-Effekt mit weiteren Modulations-, Kreativ- und Filter-Effekten. Dadurch erhält man einen um bis zu 8 Stereo-Stimmen erweiterten und verbreiterten Klang – optional auch mit LFO-Modulation. Alles wurde in ein Arturia-typisches Layout verpackt und natürlich wird auch eine Vielzahl an Presets mitgeliefert. Diese verwandeln ein und denselben Sound vom Eingang in teilweise sehr unterschiedliche neue Sounds – und das durch einfachen „durchklicken“. Die Bedienung ist selbsterklärend und die Ergebnisse machen echt Spaß.

_Efx Refract kann man sich bis zum 4. Januar 2024 kostenlos in seinen Account holen, danach wird der Effekt 99€ kosten. Gleichzeitig wird der Countdown auf die FX-Collection 5 eröffnet – vermutlich wird das aber noch einige Monate dauern.

Um auch genügend Sounds zum Verbiegen mit _Efx Refract zu haben, bietet sich natürlich die neue Version V Collection X an. Insgesamt versammelt dieses Bundle sechs neue Instrumente und liefert damit ein mächtiges Paket aus insgesamt 39 Produkten.

Richtige Neuerscheinungen in der Collection sind aber eigentlich nur zwei Instrumente: „Augmented Woodwinds” und „CP-70 V”. Alle anderen sind bereits vorher einzeln vorgestellt worden. Neben zwei weiteren Augmented Instrumenten (Piano und Brass) sind das noch „MiniFreak V“ und „Acid V“. Bis auf das letztgenannte Plug-in haben wird diese alle schon an anderer Stelle detailliert vorgestellt.

Augmented Woodwinds setzt das bewährte hybride Konzept aus Sample- und Synth-Basis fort und komplettiert damit das Orchester. Dazu gesellen sich ein Piano und Voices. Arturia hat bereits durchblicken lassen, dass auch schon an dem nächsten Instrument der Augmented-Reihe gearbeitet wird. Das höre ich gern, denn die Woodwinds gehören neben dem MiniFreak V zu meinen Highlights des neuen Bundles. Ich würde mir ja zusätzlich nicht wünschen, dass es eine Art „Augmented Lab V“ geben würde, dass die Kombination aus verschieden Augmented-Instrumenten ermöglicht. Dann könnte man vielleicht vom seichten Holzbläser in einen kratzigen Blechbläser morphen. Das wäre schon cool!

Beim MiniFreak V hatte ich mir seit dem Release vor einigen Monate den integrierten Sound-Store gewünscht. Dies hat Arturia nun nachgeliefert und packt dort gleich drei kostenlose Sammlungen mit neuen Sounds bei. Außerdem neu – wie bei der Hardware per Firmware-Update auch – gibt es nun einen Wavetable Oszillator nebst vielen weiteren Neuerungen. Sehr schön!

Wer nicht schon beim eigentlichen Release des Acid V zugeschlagen hat, freut sich noch über den neuen TB-303 Clone in der V Collection. Wie üblich wurde hier das Original detailgetreu nachgebaut und mit vielen neuen Funktionen ergänzt. Dazu gehören natürlich die im Advanced Menü versteckten Effekte. Hier bedient sich Arturia aus dem reichhaltigen Erfahrungsschatz der FX-Collection und ergänzt die Klangerzeugung um eine hochwertige und vielfältige Effekt-Sektion.

Ganz neu hinzugekommen ist dann noch der Nachbau CP-70 V, der auf den elektro-akustischen Pianos von Yamaha basiert. Auch hier erlauben die erweiterten Möglichkeiten kreative neue Klänge – natürlich neben den authentischen Sounds der Originale.

Nicht zu vergessen sind die obligatorischen zwei generalüberholten Instrumente. Diesmal wurden der Mini V 4 und der Wurli V 3 entstaubt und klanglich sowie funktionell auf den neuesten Stand gebracht und verbessert.

Insgesamt bekommt der Käufer ein sehr solides Paket aus insgesamt 39 Klangerzeuger mit über 10.000 Presets (inklusive der drei mitgelieferten und ganz neuen Sound Packs). Der Komplett-Preis beläuft sich auf knapp 600 €, Upgrade-Preise variieren je nach Vorversion. Irgendwann im Frühjahr wird es aber sicherlich wieder ein deutlich günstigeres Upgradeangebot geben. Dann könnte der Umstieg für 99 € machbar sein.

Arturia hat auch für Pigments in einem Livestream bekannt gegeben, dass „sehr bald“ das jährliche Update auf die neue Version 5 erscheinen wird. Dieses rüstet dann auch den neuen Preset Browser der V-Collection nach und Pigments 5 soll vollgepackt mit neuen Features sein. Ich bin sehr gespannt.

