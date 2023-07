Günstige neue Version des Vocal-Effekts

Antares bringt neue Autotune-Einsteigerversion

Antares Audio Technologies hat die Veröffentlichung des neuen Auto-Tune Access 10 angekündigt, ein Update der einsteigerfreundlichsten und günstigsten Edition von Auto-Tune.

Steve Berkley, CEO von Antares Audio Technologies: “Auto-Tune Access 10 ist unsere erschwinglichste und am einfachsten zu bedienende Auto-Tune-Edition, mit der jeder die Möglichkeit hat, außergewöhnliche Stimmen zu produzieren. Auto-Tune Access 10 ist auch zusammen mit unserer Abonnement-Suite Auto-Tune Essentials erhältlich, die sich an Produktionsanfänger richtet. Zusammen mit den anderen in der Suite enthaltenen Plug-ins Duo, Mic Mod und Auto-Key 2 war es noch nie so einfach, Gesang zu produzieren – und noch nie so zugänglich.”

Auto-Tune Access 10 ist ein umfangreiches Update der einsteigerfreundlichsten und erschwinglichsten Version von Auto-Tune von Antares. Zu den neuen Funktionen gehören voreingestellte Schaltflächen für entweder Natural oder Extreme Tuning. Die komplett überarbeitete Benutzeroberfläche ist jetzt mit einem hellen und einen dunklen Modus sowie eine größenveränderbare Oberfläche ausgestattet. Eine neue Tastatur in der Benutzeroberfläche bietet ein verbessertes akustisches und visuelles Feedback für die Arbeit mit Skalen. Auto-Tune Access 10 enthält neue Undo/Redo/Bypass-Steuerungen. Die Integration mit dem Plug-in Auto-Key 2 von Antares zur automatischen Tastenerkennung wurde ebenfalls verbessert.

Auto-Tune Access 10 bietet weiterhin die gleichen Kernfunktionen wie frühere Versionen von Auto-Tune Access, einschließlich Low-Latency-Verarbeitung für Tracking in Echtzeit. Wie jede Ausgabe von Auto-Tune ist auch Auto-Tune Access 10 mit allen wichtigen DAWs kompatibel.

Die Features von AUTO-TUNE ACCESS 10:

Tonhöhenkorrektur nach Industriestandard, optimiert für Echtzeit-Tracking

Neue Preset-Schaltflächen für Natural oder Extreme Tuning

Neue größenveränderbare GUI mit hellen und dunklen Modi und verbessertem Tastaturlayout

Aktualisierte Auto-Key 2-Integration zum Empfang chromatischer Skaleninformationen

Neue Undo/Redo/Bypass-Funktion

Preisgestaltung:

Erhältlich mit einem Abonnement für Auto-Tune Unlimited ($179,99/Jahr oder $24,99/Monat)

Erhältlich mit einem Abonnement für Auto-Tune Producer ($99,99/Jahr oder $13,99/Monat)

Erhältlich mit einem Abonnement für Auto-Tune Essentials ($24,99/Jahr)

Als unbefristete Lizenz kostet es $49 (enthält ein kostenloses 1-Jahres-Abonnement für Auto-Tune Essentials)

Website