Flexibles und klangstarkes Tube-VCA-Modul

Animal Factory Orobas: Zwei Röhren-Amps können mehr als einer…

Die in Mumbai ansässige und von Alex4 vertriebene Hardwareschmiede Animal Factory stellt ein ungewöhnliches VCA-Modul für das Eurorack vor.

Orobas ist ein dualer Röhren Verstärker der aus zwei identischen Einheiten aufgebaut ist. Jeder Kanal verfügt über zwei Audioeingänge mit jeweils eigenen Gain- und Volume-Reglern. Dank flexiblem Routing können sehr unterschiedliche Klänge generiert werden. Die zwei Kanäle können parallel oder in Reihe geschaltet werden. Aktiviert man die Reihenschaltung, ist der Ausgang von Kanal 1 noch aktiv, was gut für parallele Signale ist (jeder Kanal-Ausgang ist dem jeweiligen Eingang gegenüber phasenverkehrt). Somit können z.B. Feedbacks erzeugt werden indem man das Signal aus dem Output 1 in z.B. ein Steuerspannungseingang zurückführt.

Der Screen Steuerspannungseingang kontrolliert den Verstärkungsgrad und die Klangcharakteristik. Zusätzlich ist der Eingang auf INPUT 1 des jeweiligen Kanals normalisiert.

Der Suppress Steuerspannungseingang ist auf das Eingangssignal normalisiert, wenn nichts angeschlossen ist. Die Aufgabe dieses Eingangs ist es von der Anode reflektierte Elektronen zurück zur Anode zu weisen. Dreht man den Regler ins Positive, ändert sich nicht so viel, ins Negative werden Obertöne leicht unterdrückt. Bei positiver Steuerspannung ist die Änderung minimal, aber bei negativer Steuerspannung kann man z.B. Ducking-Effekte realisieren und die Röhre auch effektiv ausschalten. Audio Rate Modulation ist hier auch möglich und etwas milder als beim Screen CV, dennoch effektiv.

Der Evocation-Potentiometer steuert die Rückkopplung des zweiten Ausgangs in den ersten Kanal. Das Klangverhalten hierbei ist sehr von dem Plate Bias Schalter abhängig. Der Plate-Bias Schalter regelt effektiv den Headroom. Dieser erlaubt es die Röhren in drei Unterschiedlichen Einstellungen zu nutzen, von Fuzz-Sound bis hin zu voller Verzerrung.

Orobas kostet 499,- €

