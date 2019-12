Keyboards 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Welcome to the Coma Reactor

Animal Factory Amplifications Racketier Coma Reactor – Effekt fürs Eurorack im Test

Aus der Stadt Mumbai im Land der heiligen Kühe kommt mit dem Coma Reactor ein Effekt, von dem man vor dem Einschrauben ins heimische Rack noch gar nicht wusste, wie sehr man ihn bisher vermisst hat.

Dieser Delay-Effekt ist alles, aber nicht gewöhnlich. Um es anders auszudrücken: Wer nach einem konventionellen Delay-Effekt sucht, könnte mit diesem Modul eine unerwartet positive Enttäuschung (falls es sowas gibt) oder wahlweise sein privates blaues Wunder erleben.

Konstruktionselementare Betrachtung: Das Modul von Animal Factory Amplifications wurde um den berühmten und leistungsfähigen PT2399 Delay-Chip von Princeton Technology herum entwickelt und vermittelt zunächst einmal, abgesehen von der wohl coolsten Frontplattengestaltung, die ich seit Jahren gesehen habe, einen eher zahmen und simplen Aufbau. Neben der Möglichkeit, externe Effekte mittels klassischem Send/Return in die Schaltung einzubinden und einem MODCV-Input zur Steuerung der Echodelay-Zeit findet sich dann auch nur noch jeweils ein Ein- und Ausgang (ergänzt um einen uneffektierten, das Eingangssignal spiegelnden Thru-Ausgang auf Unity-Level-Niveau), wie man es von unzähligen Bodentretern gewohnt ist. Der letztliche Mix zwischen Dry und Wet mit jeweils eigenem Regler ist in diesem Zusammenhang ebenfalls eine obligatorisch notwendige Komponente.

“BETRACHTET MAN DAS 10 TE MESSENDE MODUL PRIMÄR ALS EINE ART TEXTUR UND KLANGRÄUME SCHAFFENDES WUNDER-WERKZEUG MIT ÜBERRASCHUNGSEFFEKT, LÄSST SICH MIT DIESEM PRIMA »ARBEITEN«, ODER BESSER GESAGT: KLANGFORSCHUNG BETREIBEN.”

Hersteller/Vertrieb: Animal Factory Amplifications / Alex4

Internet: www.animalfactoryamps.com

Preis: ca. 180,– Euro

Unsere Meinung

+ Klanggewalt

+ kein klassisches Delay

+ KEIN klassisches Delay!

– Katzen könnten ein wenig übersensibel reagieren