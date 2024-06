Kostenfreie DAW von Universal-Audio für Recording, Mixing & Mastering

Angeschaut: LUNA – Universal Audios DAW nun kostenfrei für Windows-Nutzer

Universal Audio hat sich seit Jahrzehnten einen Namen gemacht, insbesondere durch seine hochwertigen Audio-Hardware und Plugins. Mit der Einführung von LUNA, einer Digital Audio Workstation (DAW), haben sie sich weiter in den Softwarebereich gewagt. Ursprünglich exklusiv für Mac-Nutzer, hat Universal Audio kürzlich angekündigt, dass LUNA nun auch kostenfrei für Windows verfügbar ist. In diesem Artikel werden wir einen Blick auf LUNA werfen, seine Funktionen, Vorteile und wie es sich in die bestehende DAW-Landschaft einfügt.

Vorbereitung

Bis zur Installation von LUNA müssen vorher noch ein paar Schritte erledigt werden: Universal Audio fordert zur Installation von UA-Connect auf, einer Manager-Software, die Plugins, Programme und Lizenzen verwaltet. Ich habe es mir zur Angerwohnheit gemacht, PlugIns und Software zum Testen zunächst auf einem Laptop mit Windows 10 zu installieren, bevor diese auf meinem Musik-PC eine Heimat finden. Nachdem UA-Connect und (automatisch) ein I-Lok-Account angelegt wurde, war ich bereit für LUNA. Leider war es nach mehreren Versuchen und Neustarts nicht möglich einen Zugang zu UA-Connect zu erhalten. Eine Fehlermeldung, die mich zum Neustart des Programms aufforderte, verhinderte an diesem Abend eine Auseinandersetzung mit LUNA. Doch schon am nächsten Tag war das Problem verschwunden und ich konnte LUNA von UA-Connect installieren und starten. Doch dort lauerte ein weiterer Stolperstein: Nachdem ich im Startbildschirm die Option wahrnahm den Demo-Song zu öffnen, teilte LUNA mir mit, dass er die Audio-Hardware nicht erkennen konnte. Auch ich war anschließend nicht imstande, die Hardware einzubinden. Ich entschloss, in diesem Fall eine Ausnahme zu machen und die oben genannte Prozedur (UA-Connect, LUNA-Installation) auf meinem Musik-PC (Windows 10, UAD Twin Duo über USB-3) einzuspielen und siehe da – LUNA erkannte die hauseigene Hardware und ein erster Blick konnte beginnen.

Funktionen von LUNA

LUNA wurde entwickelt, um den Workflow von Audioprofis zu optimieren und die beste Audioqualität zu bieten. Hier sind einige der herausragenden Funktionen:

1. Integration mit UAD-Hardware

LUNA ist tief in die Universal Audio Apollo und Arrow Audio-Interfaces integriert. Diese nahtlose Verbindung ermöglicht eine direkte Steuerung der UAD-Plugins ohne zusätzliche Latenz. Nutzer können auf die volle Palette der UAD-Plugins zugreifen und diese in Echtzeit verwenden, was besonders für Tracking und Mixing von Vorteil ist. In der vorliegenden kostenfreien LUNA Version sind bereits einige PlugIns vorinstalliert.

2. Analoge Emulationen

Eines der herausragenden Merkmale von LUNA ist die Fähigkeit, analoge Studioumgebungen zu emulieren. Mit der „Neve Summing“ und „Studer Multitrack Tape“-Erweiterung können Nutzer den warmen und satten Klang analoger Konsolen und Bandmaschinen in ihre Produktionen integrieren.

3. Multitrack Editing

LUNA bietet fortschrittliche Multitrack-Editing-Funktionen, die den Workflow beschleunigen. Funktionen wie Comping, Flex Time und Flex Pitch machen es einfach, Aufnahmen zu bearbeiten. Besonders praktisch: Audiospuren können mit einem einfachen virtuellen Regler in Pitch und Gain verändert werden.

4. Benutzerfreundlichkeit

Die Benutzeroberfläche von LUNA ist intuitiv gestaltet und bietet eine flüssige Benutzererfahrung. Dies macht es sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Profis attraktiv.

Die Einführung von LUNA für Windows öffnet die Tür für viele Nutzer, die bisher keinen Zugang zu dieser DAW hatten. Hier sind einige der Hauptvorteile:

1. Kostenloser Zugang

LUNA steht nun kostenfrei zur Verfügung, was es zu einer attraktiven Option für Musiker und Produzenten macht, die ein begrenztes Budget haben. Mit “Luna-Pro” bietet Universal-Audio ebenfalls eine kostenpflichtige Variante an.

2. Erweiterter Hardware-Support

Mit der Verfügbarkeit für Windows können nun auch Nutzer, die auf PC-basierte Systeme setzen, von der engen Integration mit UAD-Hardware profitieren.

3. Optimierung für Leistung

LUNA ist so konzipiert, dass es die Rechenleistung moderner Windows-Rechner optimal nutzt. Dies gewährleistet eine stabile Performance auch bei großen Projekten und umfangreicher Plugin-Nutzung.

Vergleich mit anderen DAWs

LUNA tritt in direkte Konkurrenz zu etablierten DAWs wie Pro Tools, Logic Pro, Ableton Live und Cubase. Hier sind einige Vergleiche:

1. Pro Tools

Pro Tools ist der “so-to-say” Industriestandard in vielen professionellen Studios. Während es eine starke Audio-Editing- und Mixing-Plattform bietet, fehlt ihm die tiefe Integration mit UAD-Hardware, die LUNA bietet.

2. Logic Pro

Logic Pro ist bekannt für seine umfangreiche Bibliothek an Instrumenten und Effekten. LUNA bietet hier vergleichbare Qualität, jedoch mit einem stärkeren Fokus auf analoge Emulationen.

3. Ableton Live

Ableton Live ist besonders für elektronische Musikproduktion und Live-Performances beliebt. LUNA bietet hingegen eine Umgebung, die sich stärker auf traditionelle Studioaufnahmen und Mixing konzentriert.

4. Cubase

Cubase ist bekannt für seine umfassenden MIDI-Funktionen. Während LUNA ebenfalls starke MIDI-Funktionalitäten bietet, liegt sein Hauptvorteil in der Audioqualität und der Integration mit UAD-Plugins.

Fazit

Mit der Einführung von LUNA für Windows hat Universal Audio einen bedeutenden Schritt gemacht, um seine leistungsfähige DAW einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die enge Integration mit UAD-Hardware, die analogen Emulationen und die benutzerfreundliche Oberfläche machen LUNA zu einer attraktiven Wahl für Musiker und Produzenten. Egal ob Einsteiger oder Profi, LUNA bietet die Werkzeuge, die benötigt werden, um hochwertige Audioaufnahmen und Produktionen zu erstellen. Die kostenlose Verfügbarkeit für Windows-Nutzer kombiniert mit der Möglichkeit unbegrenzte Audiospuren zu nutzen, macht es zu einem noch verlockenderen Angebot in der Welt der DAWs. Die getestete Version 1.6.0 war noch nicht in allen Bereichen (Kompatibilität mit Standard-Hardware) rund, aber ich bin sicher, dass Universal-Audio durch das Feedback der Windows Nutzer schnell die ersten kleinen Stolpersteine ausfindig machen wird.

LUNA bei Universal Audio

