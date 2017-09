Analogue Solutions Fusebox – Semi-Modularer Analogsynth

Viktoria Gurtovaj

100 % analoge Signalpfade, keine Presets, keine DCOs, keine quantisierten Parameter − Tom Carpenter ist bekanntermaßen ein radikaler Purist und verteidigt seine Haltung als Synthesizer-Entwickler mit dem Ethos »Authentic Vintage Sound«. Mit seinem neuen knallorangenen Synth-Flagschiff Fusebox stellt er nun eine weitere, sehr persönliche Vision eines schnörkellosen, aber funktionstüchtigen Synthesizers vor. Und wenn er sagt: »There are no gimmicks in the nomenclature or circuits«, dann meint der Typ das auch so.

Den Boutique-Spezialisten unserer potiversierten Zunft ist Tom Carpenter schon lange ein Begriff. Seit nunmehr 35 Jahren benutzt er analoge Synthesizer, seit 25 Jahren entwickelt er auch welche. Leipzig-S, Nyborg-12/24 oder der stark an 80er-Jahre-Synthboliden erinnernde parafonische Polymath: Stets bleibt der englische Entwickler seinem eigenen Dogma treu, denn einer muss es ja schließlich tun: Synthdesign im Carpenterschen’ Sinne bedeutet komplett analoge Schaltkreise im Stile der Synthesizertechnologie der späten 70er. Denn DCOs liefern − in seinen Worten − »bereinigte« (Zitat: »sanitised«) Wertequantisierungen und Steppings, und genau diese Überperfektion versucht er seit jeher zu vermeiden.

