Drums-Plug-in für EDM, Techno, Dance und HipHop

Addictive Drums 2 Beat Producer Edition vorgestellt

HipHop-Produzent RZA von Wu Tang Clan schätzt die Addictive Drums-Plug-in-Reihe: „The most straightforward, best-sounding drum library out the box. Its range of ADpaks offers endless possibilities.“

Jetzt gibt es mit der Addictive Drums 2 Beat Producer Edition eine neue Version, die sich vor allem elektronischen Stilen wie EDM, Techno, Dance und HipHop widmet. Auch hier gibt es wieder viele Editier-Möglichkeiten und eine leistungsfähige Effekt-Sektion.

Die Features der von Sonic Sales vertriebenen Addictive Drums 2 Beat Producer Edition:

Addictive Drums 2 Engine

Enthaltene ADpaks: Reel Machines, Session Percussion, Vintage Dry

Enthaltene MIDIpaks: Reel Machines, Funk´d Up, Percussion Beats

Enthaltene Kitpiece Paks: Sonor Latino Bongos, Valter Percussion Cajon, Brazilian Pandeiro

18 Kit Piece Slots

Kitpiece Linking

Snapshots

Flexi Slots

2 Insert Multieffekte

2 Send-Effekte

4-Band EQ

Compressor & Distortion

2 hochwertige Reverbs

Transient Shaper

Tone Designer

Band-Sättigungseffekt

Regelbarer Raumanteil

Hoch/Tiefpassfilter

Noise Parameter inkl. Vinyl Effekt

Drag and Drop von MIDI Rhythmen

Beat Transformer

Audio Drag and Drop

Cloud Sync für Presets

Host Sync

Umfangreicher E-Drum Support

32- und 64-Bit Unterstützung

Standalone oder Plugin Betrieb

Unterstützt VST, AU und AAX Plugin Formate

Benötigt Internetverbindung zur Installation und Registrierung

MAC OS X (ab 10.7) und Windows (ab Windows 7)

Die Addictive Drums 2 Beat Producer Edition kostet 149,- €.

