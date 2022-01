Browser-basierte Acid-Maschine mit zwei TB-303s

Aciiiid! The Endless Acid Banger

Der in Berlin ansässige Programmierer und Produzent David Whiting (aka Vitling ) hat eine kostenlose Website erstellt, die Acid-Pattern am Fließband erzeugt.

The Endless Acid Banger bietet zwei TB-303-Basslines mit Delay-Effekt und eine TR-909 mit vier Sounds. Die Pattern werden automatisch generiert, und der Algorithmus verändert per abschaltbaren Autopilot selbständig die Einstellungen; man kann aber Drum-Spuren muten, an einigen Parametern (Cutoff, Resonanz, Env Mod, Decay) schrauben und neue Pattern starten. Das Programm ist klasse für die Acid-Dusche zwischen durch. Es ähnelt Propellerheads Rebirth und haut schöne Bassline-Pattern raus. Schade nur, dass man sie nicht abspeichern kann.

