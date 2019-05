Ableton Live 10.1 ist da...

Ableton Live-Update mit User-Wavetables, neuen Audio-Effekten und mehr…

Ableton stellt das Live-Update 10.1 vor. Das umfangreiche, kostenlose Update bringt neue Features wie User-Wavetables, optimierte Automationsmöglichkeiten, neue Audio-Effekte, einen verbesserten Workflow und vieles mehr.

Hier die neuen Features von Live 10.1:

• User-Wavetables: Die Möglichkeiten der Oszillator-Sektion von Wavetable lassen sich durch

den Import eigener Wavetables oder Samples erweitern.

• Channel EQ: Ein flexibler und übersichtlicher Equalizer mit EQ-Kurven und Gain-Einstellungen

für unterschiedlichstes Audio-Material.

• Delay: Kombiniert Simple Delay und Ping Pong Delay. Die Bedienoberfläche des neuen Effekts

enthält die Regler für das Ping Pong-Verhalten und die Jump-, Fade-In- und Pitch-Parameter der

ursprünglichen Effekte.

• Neue Funktionen für die Automation: Die Nutzer können zwischen vielen verschiedenen

Automationsverläufen wählen, Automationen dehnen und biegen, mithilfe der Tastatur numerische

Werte eingeben und einfacher auf die Clip-Modulation in der Session-Ansicht zugreifen.

Live erkennt gebogene Verläufe in der Automation und kann für schnelleres Editing mehrere

Stützpunkte in C- und S-förmige Automationen verwandeln.

• Verbessertes Zoomen und Scrollen: In Live 10.1 geht das Umschalten zwischen Detail-Ansichten

und der Gesamtübersicht schneller – dank vereinfachter Kurzbefehle, einer Pinch-Zoom-Funktion

bei kompatiblen Computern, einem skalierbaren Arrangement Overview-Fenster und mehr.

• In Live 10.1 können Spuren mit Sidechain-Routings eingefroren und einzelne Spuren und

Gruppen inklusive der Return- und Master-Effekte exportiert werden.

• VST3-Plug-ins werden jetzt unterstützt

