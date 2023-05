Live DAW computerunabhängig nutzen...

Ableton bringt Push 3 Standalone

Ableton präsentiert die neue Version seines Hardware-Instruments Push.

Das neue Push 3 bietet eine große Neuerung: Es kann nicht nur mit Ihrem Computer verwendet werden, sondern auch als eigenständiges Instrument konfiguriert werden. Es ist außerdem aufrüstbar und verfügt über austauschbare Komponenten, um seine Lebensdauer zu verlängern. Die Standalone-Konfiguration von Push wird von einem speziell angepassten Intel NUC Compute Element angetrieben, das einen Prozessor, RAM-Speicher und WiFi in einer kreditkartengroßen Komponente vereint. Die 64 MPE-fähigen Pads von Push erkennen den Fingerdruck und die Platzierung über die X- und Y-Achse für eine nuancierte Steuerung pro Note. Man kann z.B. Bends und Slides performen, filtern oder einzelne Noten innerhalb eines Akkords verändern.

Externe Instrumente, Synthesizer und Effekte lassen sich direkt an das integrierte Audio-Interface von Push anschließen, um direkt in Ihr Push-Set oder in Ableton Live aufzunehmen oder externes Equipment mit CV/Gate oder MIDI zu steuern. VST Instrumente anderer Hersteller werden allerdings momentan noch nicht unterstützt.

Als Standalone-Instrument kann Push als Herzstück eines Laptop-freien Musik-Setups fungieren. Dank des eingebauten Akkus (das etwa 2,5 Stunden netzunabhängigen Betrieb ermöglicht ) und Speichers kann man ohne weiteres Equipment Musik machen.

Push ist in zwei Konfigurationen erhältlich, um unterschiedlichen Bedürfnissen und Budgets gerecht zu werden. Mit einem Prozessor funktioniert Push als eigenständiges Instrument. Ohne Prozessor muss Push an einen Computer angeschlossen werden. Wenn Sie Ihr Push ohne Prozessor kaufen, kann man ihn später mit dem Upgrade Kit selbst hinzufügen. Der Prozessor, die Festplatte und die Batterie von Push lassen sich später austauschen.

Die Features von Push:

Läuft mit Ableton Live 11 als Einzelplatzversion

Eingebauter Akku

Integriertes Audio-Interface mit ADAT-In/Out

Modulare Steuerung mit 4x CV Out

Anschluss eines zweiten Controllers über USB-A für noch mehr Kontrolle

WiFi-Konnektivität

Benutzerdefinierte Max-for-Live-Geräte ausführen

Push 3 kostet 1899,- €, das Upgrade-Set für den konventionellen (949,- € teuren ), Non-Standalone Push Controller 999,- @.

