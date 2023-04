Mono-Synth mit Härtegrad

Abkündigung des Waldorf Pulse 2

Waldorf überrascht mit der Nachricht, dass der Synthesizer Pulse 2 nicht weiter produziert wird. Das ist nicht nur eine einfache Produktabkündigung, sondern auch das Ende einer Entwicklungskette.

Die Geschichte des Pulse begann mit einem ganz anderen Gerät, nämlich dem 4-Pole Filter. Zunächst wurde für dieses analoge Standalone-Filter der Curtis-Chip CEM3387 verwendet. Doch als dieser nicht mehr zuverlässig verfügbar war, wurde die Schaltung auf CA3046 Transistor Arrays umgebaut. Diese Option wurde dann u.a. auch für die erste Version des Pulse übernommen, der 1995 erschien.

Zu dieser Zeit kamen monophone Analog-Synthesizer gerade wieder in Mode: Doepfer MS-404, Novation Bass Station und diverse 303-Klone. Die Ausstattung des Pulse war jedoch deutlich komplexer: drei Oszillatoren, Modulationsroutings, Speicherplätze, Arpeggiator, Stereo-VCA und mehr hoben den Synthesizer von der Konkurrenz ab, sein Preis aber auch.

Trotzdem fand der Pulse recht schnell eine Fangemeinde, was nicht zuletzt an seinem markanten, harten Charakter sowie dem Eigenklang des Filters lag, was speziell in IDM-Kreisen geschätzt wurde. Aufgrund hoher Nachfrage wurde der Pulse+ nachgelegt, der zusätzlich mit einem Audioeingang sowie einem MIDI/CV-Interface ausgerüstet war. 2021 erschien sogar ein Upgrade von Vital Music, das den Pulse mit einem Nachbau des Polivoks-Filters als Zusatzplatine ausrüstet. Dieses Upgrade wurde mit dem Selector V3.0 dann noch verbessert.

Die Zeit des ersten Pulse näherte sich jedoch irgenwann dem Ende. Man versuchte noch mit einer drastischen Preissenkung dagegen zu halten, doch Waldorf war bereits anderweitig in Schwierigkeiten und der Pulse verschwand von der Bildfläche – vorläufig. Denn als Waldorf sich als Hersteller zurückmeldete, wurde 2013 die neue Version Pulse 2 vorgestellt. Diesmal wurde der Synthesizer im Gehäuse des Blofeld untergebracht und es gab einige Neuerungen, wie zum Beispiel den Modus für 8-stimmige Paraphonie, zusätzliche High- und Bandpass Modi für das Filter sowie zwei regelbare Overdrive-Schaltungen.

Aber nach 10 Jahren ist es auch mit dem Waldorf Pulse 2 vorbei. Wer einen in Besitz hat, ist gut beraten, ihn zu behalten. Und Interessenten sollten sich schnell bei den Händlern umschauen, ob noch welche im Abverkauf zu ergattern sind. Wie sehen eure Erfahrungen mit dem Waldorf Pulse (2) aus? Verwendet ihr den Synthesizer nur für besondere Sounds, ist er ständig im Einsatz, habt ihr einen anderen Synth damit ersetzt?

Zum Abschied hat Waldorf ein neues Tutorial-Video veröffentlicht, denn man kann ja mit dem Synthesizer auch nach seinem Produktsende nach wie vor Musik machen.